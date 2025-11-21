ФНС: Российские компании разместили свыше триллиона активов в ОАЭ

ОАЭ вышли в лидеры по объёму активов российских компаний за рубежом. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава ФНС Даниил Егоров. По его словам, в Эмиратах уже сосредоточено более триллиона рублей таких активов.

«И у нас лидер вырвался — Объединённые Арабские Эмираты. Мы уже наблюдаем более триллиона активов наших компаний в Арабских Эмиратах», — заявил Егоров.

Напомним, что сегодня, 21 ноября, Путин провёл встречу с главой ФНС Егоровым. Руководитель ведомства сообщил, что по итогам десяти месяцев ненефтегазовые доходы выросли на 3 трлн рублей, перекрыв падение поступлений.