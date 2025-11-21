Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 11:59

ФНС: Российские компании разместили свыше триллиона активов в ОАЭ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TTstudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TTstudio

ОАЭ вышли в лидеры по объёму активов российских компаний за рубежом. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава ФНС Даниил Егоров. По его словам, в Эмиратах уже сосредоточено более триллиона рублей таких активов.

«И у нас лидер вырвалсяОбъединённые Арабские Эмираты. Мы уже наблюдаем более триллиона активов наших компаний в Арабских Эмиратах», — заявил Егоров.

Госдума направит Мишустину обращение о плане мер в случае кражи российских активов ЕС
Госдума направит Мишустину обращение о плане мер в случае кражи российских активов ЕС

Напомним, что сегодня, 21 ноября, Путин провёл встречу с главой ФНС Егоровым. Руководитель ведомства сообщил, что по итогам десяти месяцев ненефтегазовые доходы выросли на 3 трлн рублей, перекрыв падение поступлений.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Новости экономики
  • ОАЭ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar