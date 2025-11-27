Россия и США
Путин подтвердил, что делегация США посетит Москву на следующей неделе

Президент России Владимир Путин подтвердил, что американская делегация планирует посетить Москву на следующей неделе. Об этом он сказал во время общения с прессой по итогам визита в Киргизию.
По словам главы государства, на встрече в Абу-Даби неожиданно появился представитель Соединённых Штатов. Несмотря на внезапность, как подчеркнул президент, российская сторона всегда открыта к диалогу. Тогда американский представитель и выразил желание не откладывать переговоры до следующей недели и предложил провести их уже на этой.

«Мы сказали, что готовы в любое время. Договорились, что определимся, кто и когда должен приехать», — сказал Путин.

Вскоре президент США Доналд Трамп подтвердил своё согласие на проведение встречи в Москве на следующей неделе, как и было запланировано. Россия, безусловно, открыта для сотрудничества, подчеркнул глава государства.
Ранее Трамп сообщил о доработке плана по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что была учтена позиция как Москвы, так и Киева. В итоге осталось лишь несколько спорных вопросов.

