Путин встретится с Уиткоффом в Москве на следующей неделе
Обложка © Life.ru, © ТАСС / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU
Президент России Владимир Путин планирует встретиться со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом журналистам рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков. Визит американского представителя в Москву ожидается на следующей неделе.
«Если Уиткофф приедет, то его наверняка примет президент РФ», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о доработке плана по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что была учтена позиция как Москвы, так и Киева. В итоге осталось лишь несколько спорных вопросов.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.