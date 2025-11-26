Россия и США
26 ноября, 09:33

Путин встретится с Уиткоффом в Москве на следующей неделе

Президент России Владимир Путин планирует встретиться со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом журналистам рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков. Визит американского представителя в Москву ожидается на следующей неделе.

«Если Уиткофф приедет, то его наверняка примет президент РФ», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о доработке плана по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что была учтена позиция как Москвы, так и Киева. В итоге осталось лишь несколько спорных вопросов.

