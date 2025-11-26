Уиткофф на следующей неделе посетит Москву вместе с представителями администрации

Помощник российского лидера Юрий Ушаков проинформировал журналиста ВГТРК Павла Зарубина о том, что была достигнута предварительная договорённость о визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в российскую столицу на следующей неделе.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков беседует с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Видео © Telegram / Зарубин

Ушаков уточнил, что Уиткофф и «ряд других представителей администрации США, вовлечённых в украинскую проблематику», также посетят Москву.

Ранее Трамп сообщил о доработке плана по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что была учтена позиция как Москвы, так и Киева. В итоге осталось лишь несколько спорных вопросов.