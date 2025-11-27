Путин назвал чушью утверждения о возможности нападения РФ на Европу
Обложка © Life.ru
Российский президент Владимир Путин категорически отверг слухи о возможном нападении России на европейские государства, охарактеризовав подобные утверждения как полную нелепость и откровенную ложь.
Отвечая на вопросы представителей прессы Путин подчеркнул, что понять мотивацию распространителей подобного рода сообщений очень сложно.
«Трудно сказать, чем они руководствуются, но с нашей точки зрения это полная чушь, это ложь прямая», — заявил он на пресс-конференции в Бишкеке.
Ранее Писториус заявил, что в ближайшие годы может начаться полномасштабный военный конфликт между Россией и НАТО, в связи с чем страны альянса должны немедленно наращивать свои военные возможности. В Кремле, комментируя эти высказывания, отметили тенденцию к увеличению милитаристской и провоенной риторики, исходящей из европейских столиц.
