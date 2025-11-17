В Кремле отреагировали на «страшное пророчество» Писториуса о скорой войне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что милитаристская риторика становится все более распространенной в европейских странах. Это заявление прозвучало в ответ на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, который предупредил о возможной войне между Россией и НАТО до 2029 года.

«Подобная милитаристская и провоенная риторика всё чаще звучит из европейских столиц», — заявил Песков.

Напомним, что ранее слова Писториуса прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что высказывания главы Минобороны Германии наглядно показывают, кто в действительности жаждет развязать мировую войну.