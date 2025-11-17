Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 10:56

В Кремле отреагировали на «страшное пророчество» Писториуса о скорой войне

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что милитаристская риторика становится все более распространенной в европейских странах. Это заявление прозвучало в ответ на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, который предупредил о возможной войне между Россией и НАТО до 2029 года.

«Подобная милитаристская и провоенная риторика всё чаще звучит из европейских столиц», — заявил Песков.

Немецкий политик предрёк сближение с Россией после «пророчества» министра обороны о войне
Немецкий политик предрёк сближение с Россией после «пророчества» министра обороны о войне

Напомним, что ранее слова Писториуса прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что высказывания главы Минобороны Германии наглядно показывают, кто в действительности жаждет развязать мировую войну.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar