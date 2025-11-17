Россия и США
17 ноября, 10:44

Немецкий политик предрёк сближение с Россией после «пророчества» министра обороны о войне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил о возможности нормализации российско-германских отношений после завершения СВО. Об этом он сообщил в беседе с РИА «Новости» на полях симпозиума «БРИКС-Европа».

Нимайер отметил, что немецкая экономика переживает кризис, решение которого возможно только через сотрудничество с Москвой. По его мнению, российско-немецкий трубопровод является лучшим мирным проектом, способным восстановить взаимовыгодные отношения между странами.

«Я думаю, что после СВО Россия и Германия снова смогут иметь нормальные отношения. Это продлится ещё несколько лет, но я считаю, что важным элементом этого ( сотрудничества — Прим. Life.ru ) станет «Северный поток 2», — сказал немецкий политик.

Он подчеркнул, что Германия должна пересмотреть вопрос выгодного получения энергоресурсов, поскольку Россия десятилетиями была надёжным поставщиком.

Тем временем глава Минобороны Германии Борис Писториус говорит, что в ближайшие годы начнётся полномасштабный военный конфликт между Россией и НАТО. По его словам, этого можно ожидать до 2029 года. Писториус уверен, что страны альянса должны прямо сейчас наращивать свои военные возможности, чтобы воевать с РФ.

Анастасия Никонорова
