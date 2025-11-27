В Германии разрабатывают план переброски 800 тысяч военных НАТО на восток

Немецкий военный истеблишмент активно готовит план действий на случай гипотетического вооруженного столкновения с Российской Федерацией, известный как OPLAN DEU. Этот документ рисует картину масштабной передислокации: предполагается перемещение контингента НАТО численностью до 800 тысяч человек к восточным границам Германии для создания линии фронта, которая не затронет саму территорию ФРГ. Об этом пишет Wall Street Journal.

Издание утверждает, что разработка этого секретного проекта началась приблизительно два с половиной года назад в Берлине силами дюжины высокопоставленных офицеров, и теперь, по информации WSJ, наблюдается ускорение процесса его утверждения. План содержит исчерпывающие указания относительно логистических артерий — от портовых сооружений до железных дорог, — которые должны обеспечить передвижение и защиту войск НАТО.

Wall Street Journal акцентирует внимание на том, что Германия в данном контексте выступает в роли ключевого транзитного хаба. При этом газета выделяет существенные препятствия, которые могут замедлить выполнение OPLAN DEU: это, в первую очередь, негибкость немецкой административной системы, заточенной под гражданские нужды (касательно призыва и информационной безопасности), недостаточная пропускная способность инфраструктуры для военных нужд, а также необходимость интеграции мер противодействия новым формам ведения боя, в частности, против дронов.