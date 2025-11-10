В Кремле назвали вбросом сообщения о «пропаже» Лаврова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что министр иностранных дел Сергей Лавров находится в активном рабочем графике и продолжает появляться на публичных мероприятиях. Таким образом он прокомментировал появившиеся в зарубежных СМИ слухи о якобы «исчезновении» Лаврова из публичного поля.

«Сергей Викторович продолжает работать, работать активно. Эти все сообщения абсолютно ложны, не надо на них обращать внимание. Всё нормально», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Ранее Лавров подтвердил, что поручение президента России Владимира Путина о проработке вопроса возможных испытаний ядерного оружия принято к исполнению. По его словам, общественность будет проинформирована о результатах проработки этого вопроса.