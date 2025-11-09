Лавров добавил ещё одного союзника России к армии и флоту

Главными союзниками России остаются армия, флот и Воздушно-космические силы, а АО «Рособоронэкспорт» продолжает играть ключевую роль в обеспечении военно-технических поставок. Об этом в интервью для программы «Военная приёмка», посвященном 25-летию АО «Рособоронэкспорт» сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы часто вспоминаем, что у России по-прежнему два союзника — армия и флот, но, безусловно, нужно добавлять Воздушно-космические силы», — сказал Лавров.

«Рособоронэкспорт» является главным российским поставщиком на мировые рынки и пользуется доверием производителей военной продукции. По его словам, компания способна быстро обеспечивать поставку и обслуживание техники, а МИД поддерживает с ней тесные и давние связи.

Ранее сообщалось, что министр финансов России Антон Силуанов предложил обновлённую версию известной фразы Александра III о союзниках России. По его мнению, помимо армии и флота, третьим союзником страны являются устойчивые финансы. Силуанов отметил, что для обеспечения финансовой устойчивости в бюджете закладываются меры по снижению зависимости от различных ограничений, включая ценовые и объёмные.