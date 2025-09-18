Владимир Путин
18 сентября, 08:33

Силуанов: Союзники России — армия, флот и устойчивые финансы

Эльвира Набиуллина и Антон Силуанов. Обложка © Life.ru

Министр финансов Антон Силуанов модернизировал крылатую фразу, приписываемую российскому императору Александру III, о союзниках России. По мнению Силуанова, помимо армии и флота у нашей страны есть и третий союзник.

«У России союзники — армия и флот, а ещё — устойчивые финансы. Так вот, для того, чтобы сделать устойчивые финансы, мы предлагаем и закладываем в бюджете снижение зависимости от различных ограничений, будь то ценовых, будь то объемных, бюджета от нефтегазовых доходов», — сказал министр на Московском финансовом форуме (МФФ).

Силуанов также подчеркнул, что российский бюджет быть менее зависимым «от любых наездов на нашу страну, в том числе и финансовых».

А ранее знаменитый афоризм Александра III о союзниках России дополнял президент Владимир Путин. По его мнению, в числе союзников страны — кинематограф, литература и музыка.

