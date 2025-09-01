Силуанов и Сечин пошутили в ответ на вопрос Life.ru, чем они расплачиваются в Китае

Расплачиваться в Китае деньгами из своего кармана не приходится, поскольку для этого есть налоги. Об этом заявили журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву министр финансов РФ Антон Силуанов и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«А я вообще ни за что не плачу», — сказал Силуанов в ответ на вопрос журналиста о том, чем он расплачивается в Китае. Корреспондент предположил, что поездка оплачивается «нашими налогами». В этот момент в кадре появился Сечин, с улыбкой уточнивший, что речь и об их с Силуановым налогах.