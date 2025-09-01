Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 07:21

Силуанов и Сечин пошутили в ответ на вопрос Life.ru, чем они расплачиваются в Китае

Силуанов и Сечин пошутили, что они в Китае ни за что не платят

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Расплачиваться в Китае деньгами из своего кармана не приходится, поскольку для этого есть налоги. Об этом заявили журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву министр финансов РФ Антон Силуанов и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Силуанов и Сечин не расплачиваются в Китае. Видео © Telegram / Юнашев Live

«А я вообще ни за что не плачу», — сказал Силуанов в ответ на вопрос журналиста о том, чем он расплачивается в Китае. Корреспондент предположил, что поездка оплачивается «нашими налогами». В этот момент в кадре появился Сечин, с улыбкой уточнивший, что речь и об их с Силуановым налогах.

Путин прокатил Моди по Китаю на своём Aurus
Путин прокатил Моди по Китаю на своём Aurus

Ранее Life.ru показал отель в Китае, в который заселили президента России Владимира Путина. Это здание находится в историческом районе города Тяньцзинь. Внутри оно напоминает дворец, но и снаружи вид у него вполне королевский.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Антон Силуанов
  • Игорь Сечин
  • Китай
  • Визит Путина в Китай
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar