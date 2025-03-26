«Не только армия и флот»: Путин дополнил знаменитый афоризм Александра III о союзниках России

Союзники России — не только армия и флот, как утверждал Александр III, но и кинематограф, литература и музыка. Так знаменитый афоризм русского императора дополнил президент РФ Владимир Путин, выступая в рамках заседания Совета по культуре и искусству.

«У России не только армия, флот и литература, но и кинематограф тоже, это наш союзник. Достаточно посмотреть фильмы о войне, и будет очевидно, что это так и есть. И многие другие виды искусства. А музыка разве нет?» — произнёс глава государства, напомнив о Шостаковиче и его симфонии в блокадном Ленинграде.