Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 03:29
3205

«Не только армия и флот»: Путин дополнил знаменитый афоризм Александра III о союзниках России

Владимир Путин расширил афоризм Александра III о союзниках России

Союзники России — не только армия и флот, как утверждал Александр III, но и кинематограф, литература и музыка. Так знаменитый афоризм русского императора дополнил президент РФ Владимир Путин, выступая в рамках заседания Совета по культуре и искусству.

«У России не только армия, флот и литература, но и кинематограф тоже, это наш союзник. Достаточно посмотреть фильмы о войне, и будет очевидно, что это так и есть. И многие другие виды искусства. А музыка разве нет?»произнёс глава государства, напомнив о Шостаковиче и его симфонии в блокадном Ленинграде.

Путин: Помочь молодёжи полюбить РФ — важнейшая задача государства и общества
Путин: Помочь молодёжи полюбить РФ — важнейшая задача государства и общества

Также в рамках заседания Путин представил свою версию знаменитой пословицы «Слово не воробей — вылетит, не поймаешь». Глава государства добавил, что у нас слово не только догонят, но и поймают, а затем — посадят.

Обложка ©

Life.ru

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar