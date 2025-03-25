На заседании Совета по культуре и искусству президент России Владимир Путин представил свою версию знаменитой пословицы «Слово не воробей – вылетит, не поймаешь». Глава государства переиначил её, вложив новый смысл.

«Вылетит слово — не поймаешь, а у нас догонят, поймают и посадят», — отметил российский лидер.

Тем временем на Украине описали переговоры с США пословицей «Яке їхало, таке здибало». Что означает «что посеешь, то и пожнёшь» или «как аукнется, так и откликнется». В случае неудачи, есть вероятность, что Вашингтон будет диктовать Киеву условия, согласованные ранее с Москвой.