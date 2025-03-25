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Регион
25 марта, 17:53

Путин переиначил знаменитую пословицу про воробья словами «догонят, поймают и посадят»

Путин переиначил пословицу про воробья, сказав «догонят, поймают и посадят»

На заседании Совета по культуре и искусству президент России Владимир Путин представил свою версию знаменитой пословицы «Слово не воробей – вылетит, не поймаешь». Глава государства переиначил её, вложив новый смысл.

«Вылетит слово — не поймаешь, а у нас догонят, поймают и посадят», — отметил российский лидер.

Шойгу ответил пословицей на враньё о гарантиях безопасности по Украине
Шойгу ответил пословицей на враньё о гарантиях безопасности по Украине

Тем временем на Украине описали переговоры с США пословицей «Яке їхало, таке здибало». Что означает «что посеешь, то и пожнёшь» или «как аукнется, так и откликнется». В случае неудачи, есть вероятность, что Вашингтон будет диктовать Киеву условия, согласованные ранее с Москвой.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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