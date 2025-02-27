Шойгу ответил пословицей на враньё о гарантиях безопасности по Украине
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу высказался о переговорах по гарантиям безопасности в контексте конфликта на Украине и привёл известную пословицу. Он подчеркнул, что Киев уже дважды нарушал достигнутые соглашения.
«Есть такая старая русская пословица: единожды солгавши, кто ж тебе поверит. А тут не единожды, во всяком случае, по Украине — уже дважды», — сказал Шойгу.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что власти США желают прекратить огонь без обеспечения украинской стороне гарантии безопасности. Тем не менее Киев продолжает настаивать на своём желании вступить в Европейский Союз и надеется на помощь. Бывший комик уверен, что добиться мира в Незалежной невозможно без надёжных гарантий безопасности от союзников.
ТАСС / Смирнов Владимир