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Регион
27 февраля, 10:28

Шойгу ответил пословицей на враньё о гарантиях безопасности по Украине

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу высказался о переговорах по гарантиям безопасности в контексте конфликта на Украине и привёл известную пословицу. Он подчеркнул, что Киев уже дважды нарушал достигнутые соглашения.

«Есть такая старая русская пословица: единожды солгавши, кто ж тебе поверит. А тут не единожды, во всяком случае, по Украине — уже дважды», — сказал Шойгу.

Членство в ЕС и губозакаточная машинка: Зеленский перечислил требуемые Украиной гарантии безопасности
Членство в ЕС и губозакаточная машинка: Зеленский перечислил требуемые Украиной гарантии безопасности

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что власти США желают прекратить огонь без обеспечения украинской стороне гарантии безопасности. Тем не менее Киев продолжает настаивать на своём желании вступить в Европейский Союз и надеется на помощь. Бывший комик уверен, что добиться мира в Незалежной невозможно без надёжных гарантий безопасности от союзников.

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ТАСС / Смирнов Владимир

Александра Мышляева
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