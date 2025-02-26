Владимир Зеленский убеждён, что достижение прекращения огня на Украине невозможно без получения от союзников надежных гарантий безопасности. Об этом он заявил на брифинге, который транслирует 26 февраля украинский телемарафон.

Зеленский акцентировал внимание на том, что готов обсуждать прекращение огня только после того, как Украина будет обеспечена необходимыми гарантиями безопасности. Он подчеркнул, что это критически важно для избежания повторного возникновения конфликта в будущем.

«Прекращение огня без гарантий безопасности для Украины невозможно. Мы можем говорить о завершении войны только тогда, когда будем уверены, что она не возобновится завтра», — добавил главарь киевского режима.

Также Зеленский высказал мнение о необходимости заключения нового соглашения с США. Хотя он не стал углубляться в детали этого договора, он отметил, что оно должно поддерживать существующее соглашение по редкоземельным металлам.