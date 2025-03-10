Украина и США могут не довести переговоры до положительного итога и тогда у Киева уже не будет второго шанса, если всё пойдёт не так. Встреча лидеров в Саудовской Аравии, в случае провала, закончится для Незалежной не лучшим образом, сообщает The Economist со ссылкой на чиновников.

Если Киев снова проиграет предстоящие переговоры с Америкой в Джидде (Саудовская Аравия), то это может привести к усилению давления со стороны Вашингтона. Кроме того, Украина попадёт в «серую зону», что заставит её прибегнуть к более строгим мерам, считает киевский чиновник. Описал положение он пословицей: «Яке їхало, таке здибало», что означает «что посеешь, то и пожнёшь» или «как аукнется, так и откликнется».

По прогнозу собеседников издания, в случае неудачи, есть вероятность, что Штаты будут диктовать Украине условия, согласованные ранее с Россией.