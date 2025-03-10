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Регион
10 марта, 05:31

На Украине описали переговоры с США пословицей «Яке їхало, таке здибало»

Economist: Украина не получит второй шанс в случае провала переговоров с США

Украина и США могут не довести переговоры до положительного итога и тогда у Киева уже не будет второго шанса, если всё пойдёт не так. Встреча лидеров в Саудовской Аравии, в случае провала, закончится для Незалежной не лучшим образом, сообщает The Economist со ссылкой на чиновников.

Если Киев снова проиграет предстоящие переговоры с Америкой в Джидде (Саудовская Аравия), то это может привести к усилению давления со стороны Вашингтона. Кроме того, Украина попадёт в «серую зону», что заставит её прибегнуть к более строгим мерам, считает киевский чиновник. Описал положение он пословицей: «Яке їхало, таке здибало», что означает «что посеешь, то и пожнёшь» или «как аукнется, так и откликнется».

По прогнозу собеседников издания, в случае неудачи, есть вероятность, что Штаты будут диктовать Украине условия, согласованные ранее с Россией.

«Американцы станут ещё более активно использовать менторский тон и заставлять нас согласиться на любые условия, о которых они договорятся с Россией», — заявил один из инсайдеров, назвавший переговоры в Саудовской Аравии «последним шансом» для Киева.

Названа главная задача американской делегации на переговорах с Украиной в Джидде
Названа главная задача американской делегации на переговорах с Украиной в Джидде

Напомним, что переговоры между США и Украиной в Джидде в Саудовской Аравии могут пройти уже 12 марта. Киевские представители намерены обратиться к Соединённым Штатам с предложением убедить Россию согласиться на частичное прекращение огня. На этой же неделе, по утверждениям СМИ, запланированы российско-американские переговоры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Наталья Афонина
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