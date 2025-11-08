Россия и США
8 ноября, 14:46

Лавров заявил о начале работы МИД России над поручением Путина после Совбеза

Обложка © Life.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что поручение президента России Владимира Путина о проработке вопроса возможных испытаний ядерного оружия принято к исполнению. По его словам, общественность будет проинформирована о результатах проработки этого вопроса.

«Что касается поручения президента Владимира Путина на заседании Совета безопасности 5 ноября, то оно принято к исполнению и находится в работе. О результатах общественность будет проинформирована», — заявил Лавров.

Речь идёт о решении, озвученном на заседании Совета безопасности 5 ноября. Президент поручил профильным ведомствам — МИДу, Министерству обороны, спецслужбам и гражданским структурам — подготовить предложения относительно потенциальной готовности к ядерным испытаниям. Министр обороны Андрей Белоусов доложил главе государства, что США отработали ядерный удар по России на учениях, и назвал целесообразной немедленную подготовку Москвы к собственным ядерным испытаниям.

Полина Никифорова
