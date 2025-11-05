Россия и США
Путин поручил подготовить предложения по возобновлению ядерных испытаний

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поручил ключевым ведомствам подготовить предложения о возможности возобновления испытаний ядерного оружия. Соответствующее распоряжение было дано на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

«Поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать всё, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести её анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия», — заявил российский лидер.

Президент напомнил, что Россия оставляет за собой право на адекватный ответ в случае проведения ядерных испытаний другими странами, сославшись на свою позицию, высказанную ещё в Послании Федеральному Собранию 2023 года. Он подчеркнул, что ожидает доклад по итогам проделанной работы.

Пролетела вдвое меньше «Буревестника»: США испытали ракету Minuteman с ядерным потенциалом
Пролетела вдвое меньше «Буревестника»: США испытали ракету Minuteman с ядерным потенциалом

Напомним, сегодня глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на фоне звучащих от американской стороны о возобновлении ядерных испытаний, назвал целесообразной немедленную подготовку к проведению Россией аналогичных полномасштабных тестов на архипелаге Новая Земля. На совещании Совбеза министр отметил, что США активно наращивают стратегические наступательные вооружения, и выход США из моратория на проведение ядерных испытаний стал бы логичным продолжением их политики, направленной на разрушение системы контроля над вооружениями.

