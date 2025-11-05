Белоусов: США проводили учения с отработкой ядерного удара по России

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Соединённые Штаты в октябре провели военные учения, в ходе которых отрабатывался сценарий нанесения ядерного удара по России.

По словам министра, такие действия США представляют прямую угрозу глобальной стратегической стабильности. Он подчеркнул, что возможный отказ Вашингтона от моратория на ядерные испытания станет «ещё одним шагом к разрушению международной системы безопасности».

Заявление Белоусова прозвучало на оперативном совещании президента Владимира Путина с членами Совета Безопасности. В начале заседания обсуждались намерения США возобновить испытания ядерного оружия.

В обсуждении приняли участие начальник Генштаба Валерий Герасимов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.

Президент Владимир Путин напомнил, что Россия строго соблюдает обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), однако Москва оставляет за собой право предпринять «адекватные ответные действия», если другие участники нарушат договор.