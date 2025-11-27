Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 14:10

Путин: Нам, конечно, нужно признание новых территорий, но не от Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин заявил, что вопрос признания новых российских территорий должен решаться не на уровне Киева, а на уровне международного сообщества. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы хотим договориться — в конечном итоге с Украиной, но пока это юридически невозможно», — отметил президент.

По его словам, в переговорах могут участвовать любые стороны, которые готовы и способны это делать, однако ключевым для Москвы остаётся международная легитимность итоговых решений.

«От них кто хочет, кто может — пусть и ведёт переговоры. Нам важно, чтобы решения были международно признаны. Нам, конечно, нужно признание, но не от Украины», — подчеркнул Путин.

В Раде объяснили, почему Зеленский не хочет мира
В Раде объяснили, почему Зеленский не хочет мира

Ранее Владимир Путин прокомментировал так называемый «план Трампа» по Украине, состоящий из 28 пунктов. По его словам, это не проект договора, а набор вопросов для обсуждения и формирования будущих соглашений.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar