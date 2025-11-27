Путин: Нам, конечно, нужно признание новых территорий, но не от Украины

Президент Владимир Путин заявил, что вопрос признания новых российских территорий должен решаться не на уровне Киева, а на уровне международного сообщества. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы хотим договориться — в конечном итоге с Украиной, но пока это юридически невозможно», — отметил президент.

По его словам, в переговорах могут участвовать любые стороны, которые готовы и способны это делать, однако ключевым для Москвы остаётся международная легитимность итоговых решений.

«От них кто хочет, кто может — пусть и ведёт переговоры. Нам важно, чтобы решения были международно признаны. Нам, конечно, нужно признание, но не от Украины», — подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин прокомментировал так называемый «план Трампа» по Украине, состоящий из 28 пунктов. По его словам, это не проект договора, а набор вопросов для обсуждения и формирования будущих соглашений.