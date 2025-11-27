В Раде объяснили, почему Зеленский не хочет мира

Гончаренко* в своём сообщении в Telegram-канале подверг критике отсутствие украинской мирной инициативы, противопоставляя её прошлогоднему «плану победы», который, по словам депутата, акцентировал внимание лишь на «несокрушимой мощи». Он задался вопросом, почему бы не представить именно план мира. Депутат выдвинул предположение, что нежелание Зеленского двигаться к миру может быть связано с тем, что его ближайшее окружение процветает в условиях конфликта, имея возможность «выводить деньги на бэк-офисы» и оперировать «миллионами в пакетах».