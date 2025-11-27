Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 10:30

В Раде объяснили, почему Зеленский не хочет мира

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yanosh Nemesh

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yanosh Nemesh

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* полагает, что отсутствие у Украины собственного видения путей разрешения конфликта коренится в нежелании президента Владимира Зеленского идти на мирные шаги.

Гончаренко* в своём сообщении в Telegram-канале подверг критике отсутствие украинской мирной инициативы, противопоставляя её прошлогоднему «плану победы», который, по словам депутата, акцентировал внимание лишь на «несокрушимой мощи». Он задался вопросом, почему бы не представить именно план мира. Депутат выдвинул предположение, что нежелание Зеленского двигаться к миру может быть связано с тем, что его ближайшее окружение процветает в условиях конфликта, имея возможность «выводить деньги на бэк-офисы» и оперировать «миллионами в пакетах».

Лукашенко уверен «как никогда», что конфликт на Украине близок к окончанию
Лукашенко уверен «как никогда», что конфликт на Украине близок к окончанию

Кстати, летом Алексей Гончаренко* раскритиковал западные страны за пустые обещания в отношении помощи Украине. В связи с этим он потребовал ещё больше денег передавать Киеву. А ещё именно он был депутатом, который первым слил первоначальный вариант мирного плана США из 28 пунктов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • План Трампа
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar