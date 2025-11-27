В Раде объяснили, почему Зеленский не хочет мира
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* полагает, что отсутствие у Украины собственного видения путей разрешения конфликта коренится в нежелании президента Владимира Зеленского идти на мирные шаги.
Гончаренко* в своём сообщении в Telegram-канале подверг критике отсутствие украинской мирной инициативы, противопоставляя её прошлогоднему «плану победы», который, по словам депутата, акцентировал внимание лишь на «несокрушимой мощи». Он задался вопросом, почему бы не представить именно план мира. Депутат выдвинул предположение, что нежелание Зеленского двигаться к миру может быть связано с тем, что его ближайшее окружение процветает в условиях конфликта, имея возможность «выводить деньги на бэк-офисы» и оперировать «миллионами в пакетах».
Кстати, летом Алексей Гончаренко* раскритиковал западные страны за пустые обещания в отношении помощи Украине. В связи с этим он потребовал ещё больше денег передавать Киеву. А ещё именно он был депутатом, который первым слил первоначальный вариант мирного плана США из 28 пунктов.
* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.