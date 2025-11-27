Лукашенко уверен «как никогда», что конфликт на Украине близок к окончанию

Президент Беларуси Александр Лукашенко публично заявил о своей беспрецедентной вере в то, что противостояние на Украине приближается к своему финалу.

По информации агентства БелТА, глава государства подчеркнул, что его уверенность в скором окончании конфликта сейчас выше, чем когда-либо прежде.

«Это война, и в любой момент может быть непредвиденная ситуация, которая может в целом повернуть обстановку вспять. Война есть война», — заявил он.

Утром 25 ноября ряд СМИ сообщил, что переговорщики России и США провели встречу в Абу-Даби. Американские журналисты утверждали, что в ОАЭ Вашингтон передаст Москве текст мирного плана по Украине, который в Женеве делегация из США обсуждала с киевскими представителями. Позже СМИ утверждали, что делегация России провела там же незапланированные прямые переговоры с украинскими переговорщиками, которых возглавляет глава ГУР Кирилл Буданов*.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.