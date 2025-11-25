Переговорщики России и США провели встречу в Абу-Даби
Дэниел Дрисколл. Обложка © Х / secarmy
Представители США и России провели встречу в Абу-Даби — переговоры с участием американского министра армии Дэна Дрисколла состоялись накануне, а новый раунд намечен на сегодня. Об этом сообщили CBS News и Financial Times со ссылкой на источники.
По данным CBS, встреча 25 ноября инициирована «чтобы обсудить мирный процесс и быстро продвинуть переговоры вперёд». Источники FT уточняют, что украинская сторона была заранее уведомлена о контактах. Кроме того, в Абу-Даби ожидается возможная встреча Дрисколла с руководителем украинского ГУР Кириллом Будановым* — запрос в ведомство газета направила, но ответа не получила.
При этом состав делегаций остаётся неизвестным. СМИ отмечают, что пока нет ясности, проходят ли переговоры в трёхстороннем формате или США, Россия и Украина ведут отдельные беседы.
Напомним, мирный план США по Украине скорректировали после переговоров в Женеве 23 ноября. Согласно сообщениям американских СМИ, Владимир Зеленский в рамках консультации запросил гарантии амнистии для себя и своего окружения. Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что уверен в готовности России принять обновлённую версию документа. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что официального текста доработанного плана Москва на данный момент не получала.
* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.