Переговорщики России и США провели встречу в Абу-Даби

Представители США и России провели встречу в Абу-Даби — переговоры с участием американского министра армии Дэна Дрисколла состоялись накануне, а новый раунд намечен на сегодня. Об этом сообщили CBS News и Financial Times со ссылкой на источники.

По данным CBS, встреча 25 ноября инициирована «чтобы обсудить мирный процесс и быстро продвинуть переговоры вперёд». Источники FT уточняют, что украинская сторона была заранее уведомлена о контактах. Кроме того, в Абу-Даби ожидается возможная встреча Дрисколла с руководителем украинского ГУР Кириллом Будановым* — запрос в ведомство газета направила, но ответа не получила.

При этом состав делегаций остаётся неизвестным. СМИ отмечают, что пока нет ясности, проходят ли переговоры в трёхстороннем формате или США, Россия и Украина ведут отдельные беседы.

