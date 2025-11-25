Действия США в рамках обсуждаемого мирного плана Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине помогли России добиться «унижения НАТО», пишет финская газета Helsingin Sanomat.

«Положения (мирного плана США) свидетельствуют о полном унижении Россией позиции НАТО. Соединённые Штаты могут заблокировать вступление Украины в НАТО, приняв решение на национальном уровне», — отмечает автор материала.

Издание приводит мнение профессора международных отношений Университета Тампере Туомаса Форсберга, который полагает, что подобные шаги Вашингтона теоретически могут даже подорвать единство альянса. По его оценке,

«если НАТО развалится, то это произойдёт из-за подобных действий».

При этом газета напоминает, что Россия неоднократно выражала обеспокоенность растущей активностью НАТО у своих западных границ. Альянс объясняет усиление военного присутствия «сдерживанием агрессии», тогда как в Кремле подчёркивали: Москва никому не угрожает, но будет реагировать на шаги, которые считает потенциально опасными для своих интересов.