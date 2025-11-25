Премьер Нидерландов Схоф заявил, что у ЕС нет альтернативного плана по Украине

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил об отсутствии у Европейского союза собственного альтернативного плана урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет Algemeen Dagblad.

По его словам, в настоящее время европейские страны ведут дискуссии о разработке документа, который удовлетворил бы как Украину, так и страны ЕС. Схоф подтвердил, что первоначальный 28-пунктный американский план подвергся корректировке.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон воспринял предложенные европейскими представителями правки как полезные, однако предпочёл сосредоточиться на доработке собственной версии документа.