Премьер Нидерландов Схоф заявил, что у ЕС нет альтернативного плана по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Ivan Marc
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил об отсутствии у Европейского союза собственного альтернативного плана урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет Algemeen Dagblad.
По его словам, в настоящее время европейские страны ведут дискуссии о разработке документа, который удовлетворил бы как Украину, так и страны ЕС. Схоф подтвердил, что первоначальный 28-пунктный американский план подвергся корректировке.
Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон воспринял предложенные европейскими представителями правки как полезные, однако предпочёл сосредоточиться на доработке собственной версии документа.
Напомним, что американский мирный план был представлен лично президентом США Дональдом Трампом. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина не должна идти на территориальные уступки ради достижения мира и ограничивать численность своих вооружённых сил. В результате, как сообщалось, Европа разработала своё «контрпредложение» мирного плана. В него включены такие ключевые моменты, как вступление Украины в НАТО, гарантии безопасности, отсутствие территориальных уступок и обязательство России выплатить репарации.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.