Белый дом надеется, что Россия одобрит план урегулирования украинского конфликта

Администрация США рассчитывает на согласие Российской Федерации с условиями разрабатываемого плана урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

В настоящее время ведётся проработка пунктов будущего соглашения с украинской стороной. Ливитт подчеркнула необходимость последовательного согласования всех условий, отметив, что следующим этапом станет получение согласия российской стороны.

Также Ливитт отметила, что большая часть пунктов плана США по урегулированию на Украине согласована. Однако по нескольким пунктам сохраняются разногласия, над устранением которых продолжают работать экспертные группы обеих сторон.