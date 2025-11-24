В Белом доме заявили, что встреча Трампа с Зеленским пока не планируется
Обложка © Flickr / The White House
Президент США Дональд Трамп в настоящее время не планирует проведение встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Отвечая на вопросы журналистов, представитель администрации отметила, что хотя ситуация может быстро измениться, на данный момент такой встречи в графике не значится.
Ранее украинский лидер выразил благодарность США и лично Трампу за вклад в обеспечение безопасности страны, подчёркивая важность американского лидерства в урегулировании международных кризисов. Эти заявления прозвучали после публикации Трампа в социальных сетях, где он утверждал, что Украина не проявляет должной благодарности за оказываемую поддержку.
