26 ноября, 08:44

В Кремле раскрыли детали по обсуждению плана Трампа: Неофициальная «бумага есть»

Ушаков: Москва официально не получила план по Украине, но неофициальная «бумага есть»

Обложка © Life.ru

Россия пока не получала официально мирный план США по Украине, но неофициальная бумага у Москвы есть, отметил помощник президента Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

По словам Ушакова, пока Москва официально ещё ни с кем не обсуждала детали мирного плана Дональда Трампа, в том числе документ не обсуждался и на встрече с представителями Вашингтона в Абу-Даби. Помощник Владимира Путина уточнил, что ряд пунктов плана требует серьёзного анализа.

«Мы её ещё ни с кем не обсуждали, потому что бумага требует действительно серьёзного анализа, серьёзного обсуждения. Некоторые моменты, на них можно посмотреть позитивно, но многое требует специальной дискуссии между экспертами», — отметил Ушаков.

Он добавил, что РФ позитивно смотрит на некоторые моменты мирного плана США, но многое требует дискуссии.

Axios: Российскую делегацию в Абу-Даби возглавлял глава ГРУ Костюков

Утром 25 ноября ряд СМИ сообщил, что переговорщики России и США провели встречу в Абу-Даби. Американские журналисты утверждали, что в ОАЭ Вашингтон передаст Москве текст мирного плана по Украине, который в Женеве делегация из США обсуждала с киевскими представителями. Позже СМИ утверждали, что делегация России провела там же незапланированные прямые переговоры с украинскими переговорщиками, которых возглавляет глава ГУР Кирилл Буданов*.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Александра Вишнякова
