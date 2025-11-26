В Кремле раскрыли детали по обсуждению плана Трампа: Неофициальная «бумага есть»

Россия пока не получала официально мирный план США по Украине, но неофициальная бумага у Москвы есть, отметил помощник президента Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

По словам Ушакова, пока Москва официально ещё ни с кем не обсуждала детали мирного плана Дональда Трампа, в том числе документ не обсуждался и на встрече с представителями Вашингтона в Абу-Даби. Помощник Владимира Путина уточнил, что ряд пунктов плана требует серьёзного анализа.

«Мы её ещё ни с кем не обсуждали, потому что бумага требует действительно серьёзного анализа, серьёзного обсуждения. Некоторые моменты, на них можно посмотреть позитивно, но многое требует специальной дискуссии между экспертами», — отметил Ушаков.

Он добавил, что РФ позитивно смотрит на некоторые моменты мирного плана США, но многое требует дискуссии.

Утром 25 ноября ряд СМИ сообщил, что переговорщики России и США провели встречу в Абу-Даби. Американские журналисты утверждали, что в ОАЭ Вашингтон передаст Москве текст мирного плана по Украине, который в Женеве делегация из США обсуждала с киевскими представителями. Позже СМИ утверждали, что делегация России провела там же незапланированные прямые переговоры с украинскими переговорщиками, которых возглавляет глава ГУР Кирилл Буданов*.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.