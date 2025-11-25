Axios: Российскую делегацию в Абу-Даби возглавлял глава ГРУ Костюков
Игорь Костюков. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
Российскую делегацию на переговорах с Украиной в Абу-Даби возглавил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков. Об этом заявил портал Axios со ссылкой на неназванные собственные источники.
«Главы военной разведки Украины и России должны были встретиться в Абу-Даби по другой теме», — говорится в материале.
Портал отмечает, что стороны переговоров были удивлены поездкой в ОАЭ министра армии США Дэниела Дрисколла, поэтому они поменяли первоначальный план по составу делегаций. Axios допустил, что возможным главой переговорной группы РФ мог стать именно Костюков.
При этом руководителем делегации Украины, по мнению источника, мог стать глава ГУР Украины Кирилл Буданов*. По мнению политолога, встреча представителей США и России в Абу-Даби могла быть посвящена обсуждению российской оценки мирного плана президента США Дональда Трампа. По его предположению, европейские коррективы в этот план на переговорах не рассматривались — американскому лидеру они, скорее всего, неинтересны, особенно после того, как его инициативу не приняли в Киеве и Брюсселе. Эксперт считает, что Москва, вероятно, поддержит план Трампа, поскольку он, по всей видимости, отражает договорённости, достигнутые на саммите в Анкоридже.
*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.