Axios: Российскую делегацию в Абу-Даби возглавлял глава ГРУ Костюков

При этом руководителем делегации Украины, по мнению источника, мог стать глава ГУР Украины Кирилл Буданов*. По мнению политолога, встреча представителей США и России в Абу-Даби могла быть посвящена обсуждению российской оценки мирного плана президента США Дональда Трампа. По его предположению, европейские коррективы в этот план на переговорах не рассматривались — американскому лидеру они, скорее всего, неинтересны, особенно после того, как его инициативу не приняли в Киеве и Брюсселе. Эксперт считает, что Москва, вероятно, поддержит план Трампа, поскольку он, по всей видимости, отражает договорённости, достигнутые на саммите в Анкоридже.