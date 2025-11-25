Министр армии США назвал переговоры с Россией в Абу-Даби продуктивными

Министр армии США Дэниел Дрисколл назвал успешными переговоры с российской делегацией в Абу-Даби, посвящённые урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь сухопутных войск США Джеффри Толберт.

«Дрисколл и его команда вели переговоры с российской делегацией о достижении прочного мира на Украине. Переговоры идут хорошо, и мы сохраняем оптимизм. Министр армии тесно сотрудничает с Белым домом и межведомственными структурами США по ходу этих переговоров», — сказал Толберт.

Американская делегация прибыла в столицу ОАЭ для обсуждения обновлённой версии мирного плана, ранее предложенного Дональдом Трампом. Некоторые его положения были скорректированы после консультаций с украинской стороной в Женеве.