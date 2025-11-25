Песков сделал первое заявление о встрече переговорщиков России и США в Абу-Даби

Кремль внимательно отслеживает сообщения СМИ о возможных контактах представителей России и США в Абу-Даби, однако новых данных по этому направлению нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, объяснив, что на данный момент какие-либо подробности отсутствуют.

«Нам по-прежнему нечего сообщить [по поводу таких переговоров]. Мы следим за сообщениями СМИ, мы тщательно их анализируем», — заметил он.

CBS News и Financial Times со ссылкой на источники утверждают, что представители США и России провели встречу в Абу-Даби. Они прошли с участием американского министра армии Дэна Дрисколла, а теперь ожидается новый раунд.