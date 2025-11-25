«‎Россия не треплет языком»: Лаврова рассердил слив о встрече в Абу-Даби

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российские дипломаты привыкли заниматься делом, а не «трепать языком» ради затягивания и срыва переговорных процессов. Так он прокомментировал журналистам данные о встрече России и США в Абу-Даби.

«У нас постоянно действующие каналы общения с американцами... Мы этого не скрываем, но наша дипломатия привыкла работать профессионально. А профессиональная дипломатия заключается в том, чтобы до достижения окончательной договорённости не сливать и не допускать утечек», — пояснил Лавров.

Он добавил, что европейские представители занимаются прямо противоположным, пытаясь навести шумиху в публичном пространстве и сорвать любые попытки заключить договорённости по Украине. По словам Лаврова, цель «сливов и спекуляций» ЕС только одна — это подорвать доверие к мирному плану по Украине, представленному главой США Дональдом Трампом, особенно в той части, которая соответствует договорённостям Вашингтона и Москвы, принятым в Анкоридже.

Утром 25 ноября ряд СМИ сообщил, что переговорщики России и США провели встречу в Абу-Даби. Американские журналисты утверждали, что в Абу-Даби Вашингтон передаст Москве текст мирного плана по Украине, который в Женеве делегация из США обсуждала с киевскими представителями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно отслеживает сообщения СМИ о возможных контактах представителей, однако отказался предоставить новые данные по этому направлению.