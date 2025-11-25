Политолог раскрыл цель встречи переговорщиков России и США в Абу-Даби

Встреча представителей США и России в Абу-Даби могла состояться, чтобы обсудить видение Москвы по мирному плану Дональда Трампа, при этом о коррективах, которые внёс ЕС, речь вряд ли шла. Об этом в беседе с Life.ru сделал предположение политолог, международный эксперт Владимир Карасёв.

«Понятное дело, что там не будут представлены никакие европейские планы с корректировкой планов Трампа, потому что Трампу это неинтересно. Трамп увидел, что его план не приняли в Киеве и в Европе, и он хочет теперь услышать оценку этого плана со стороны российской делегации», — отмечает эксперт.

Он предположил, что российская сторона в целом с планом Трампа согласится, поскольку с большой долей вероятности он повторяет договорённости в Анкоридже. И в дальнейшем, по мнению политолога, у Москвы с Вашингтоном будет достаточно много совпадений в позициях. В частности, Карасёв не исключил, что стороны договорятся о снятии части санкций.

«Давайте дождёмся уже конкретных результатов, пока всё это держится, как говорится, за закрытыми дверями. Но моё мнение такое, что Трамп хочет услышать мнение российской стороны по поводу своего плана после того, как получил от ворот поворот по своему плану в Европе и на Украине», — заключил эксперт.

Утром 25 ноября ряд СМИ сообщил, что переговорщики России и США провели встречу в Абу-Даби. Американские журналисты утверждали, что в ОАЭ Вашингтон передаст Москве текст мирного плана по Украине, который в Женеве делегация из США обсуждала с киевскими представителями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно отслеживает сообщения СМИ о возможных контактах представителей, однако отказался предоставить новые данные по этому направлению.