Делегация Украины во главе с Будановым* присоединилась к переговорам с Россией в Абу-Даби

Делегация России начала незапланированные прямые переговоры в Абу-Даби с украинскими переговорщиками, которых возглавляет глава ГУР Кирилл Буданов*. Об этом сообщает американское издание Axios.

По данным портала, в Абу-Даби уже находились представители российской и украинской военных разведок, которые изначально собирались обсудить иную тему. Однако планы изменились после неожиданного прибытия в город министра армии США Дэна Дрисколла. В итоге украинскую делегацию присоединили к встрече с российской стороной.

Издание отмечает, что конкретная повестка первоначальной встречи не раскрывается, а сама инициатива прямого диалога между военными разведками двух стран стала следствием внезапного визита американского чиновника.

Ранее Дэниел Дрисколл назвал успешными переговоры с российской делегацией в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине. Стороны обсуждали достижение «прочного мира», а переговоры проходят в тесной координации с Белым домом. Американская делегация прибыла в ОАЭ для проработки обновлённой версии мирного плана Трампа, скорректированной после консультаций с Украиной в Женеве.

