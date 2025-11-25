Делегация Украины во главе с Будановым* присоединилась к переговорам с Россией в Абу-Даби
Axios: В Абу-Даби начались незапланированные прямые переговоры России и Украины
Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / Evgeniy Maloletka
Делегация России начала незапланированные прямые переговоры в Абу-Даби с украинскими переговорщиками, которых возглавляет глава ГУР Кирилл Буданов*. Об этом сообщает американское издание Axios.
По данным портала, в Абу-Даби уже находились представители российской и украинской военных разведок, которые изначально собирались обсудить иную тему. Однако планы изменились после неожиданного прибытия в город министра армии США Дэна Дрисколла. В итоге украинскую делегацию присоединили к встрече с российской стороной.
Издание отмечает, что конкретная повестка первоначальной встречи не раскрывается, а сама инициатива прямого диалога между военными разведками двух стран стала следствием внезапного визита американского чиновника.
Ранее Дэниел Дрисколл назвал успешными переговоры с российской делегацией в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине. Стороны обсуждали достижение «прочного мира», а переговоры проходят в тесной координации с Белым домом. Американская делегация прибыла в ОАЭ для проработки обновлённой версии мирного плана Трампа, скорректированной после консультаций с Украиной в Женеве.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.