Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 17:08

Делегация Украины во главе с Будановым* присоединилась к переговорам с Россией в Абу-Даби

Axios: В Абу-Даби начались незапланированные прямые переговоры России и Украины

Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / Evgeniy Maloletka

Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / Evgeniy Maloletka

Делегация России начала незапланированные прямые переговоры в Абу-Даби с украинскими переговорщиками, которых возглавляет глава ГУР Кирилл Буданов*. Об этом сообщает американское издание Axios.

По данным портала, в Абу-Даби уже находились представители российской и украинской военных разведок, которые изначально собирались обсудить иную тему. Однако планы изменились после неожиданного прибытия в город министра армии США Дэна Дрисколла. В итоге украинскую делегацию присоединили к встрече с российской стороной.

Издание отмечает, что конкретная повестка первоначальной встречи не раскрывается, а сама инициатива прямого диалога между военными разведками двух стран стала следствием внезапного визита американского чиновника.

Стало известно, для чего Трамп заменил Келлога на Дрисколла в переговорах с Украиной
Стало известно, для чего Трамп заменил Келлога на Дрисколла в переговорах с Украиной

Ранее Дэниел Дрисколл назвал успешными переговоры с российской делегацией в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине. Стороны обсуждали достижение «прочного мира», а переговоры проходят в тесной координации с Белым домом. Американская делегация прибыла в ОАЭ для проработки обновлённой версии мирного плана Трампа, скорректированной после консультаций с Украиной в Женеве.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • США
  • План Трампа
  • ОАЭ
  • Кирилл Буданов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar