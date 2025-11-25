Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
25 ноября, 11:26

Стало известно, для чего Трамп заменил Келлога на Дрисколла в переговорах с Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures, © Wikipedia / U.S. Army.

Назначение министра армии США Дэна Дрисколла спецпосланником по Украине вместо Кита Келлога отражает переход Дональда Трампа к более жёсткому курсу в отношении Киева, полагает обозреватель «Царьграда» Сергей Латышев. По его словам, прибытие в украинскую столицу опытного военного специалиста с серьёзной делегацией, а также планируемый визит в Москву свидетельствуют о намерении Вашингтона ускорить разрешение конфликта через прямые требования.

Келлог: На Украине необходимо провести выборы, чтобы успокоить народ
Келлог: На Украине необходимо провести выборы, чтобы успокоить народ

Эксперт уверен, что Дрисколл будет действовать решительно, донося до украинской стороны конкретные условия без дипломатических условностей. Киеву предстоит сделать выбор между принятием ультиматума Вашингтона или потерей американской поддержки, поскольку новая команда намерена говорить с позиции силы и требовать немедленного выполнения поставленных задач.

«...Киеву стоит готовиться к серьёзному давлению, а не к диалогу на старых условиях. Чтобы либо сказать Трампу «да», честно выполнив его требования, либо отправляться в «свободное плавание». Вашингтон хочет, чтобы этот вопрос разрешился поскорее», — раскрыл смысл перестановки аналитик.

Новый спецпред Трампа по Украине Дрисколл призвал «покончить с этим дерьмом»
Новый спецпред Трампа по Украине Дрисколл призвал «покончить с этим дерьмом»

Напомним, ранее Дональд Трамп назначил министра сухопутных войск США Дэниела Дрисколла специальным представителем по Украине. Он является давним другом и бывшим одноклассником вице-президента США Джей Ди Вэнса. Дрисколл уже посетил Украину с высокопоставленной делегацией. Он планирует отправиться в Россию для продолжения переговоров.

