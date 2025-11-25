Стало известно, для чего Трамп заменил Келлога на Дрисколла в переговорах с Украиной

Назначение министра армии США Дэна Дрисколла спецпосланником по Украине вместо Кита Келлога отражает переход Дональда Трампа к более жёсткому курсу в отношении Киева, полагает обозреватель «Царьграда» Сергей Латышев. По его словам, прибытие в украинскую столицу опытного военного специалиста с серьёзной делегацией, а также планируемый визит в Москву свидетельствуют о намерении Вашингтона ускорить разрешение конфликта через прямые требования.

Эксперт уверен, что Дрисколл будет действовать решительно, донося до украинской стороны конкретные условия без дипломатических условностей. Киеву предстоит сделать выбор между принятием ультиматума Вашингтона или потерей американской поддержки, поскольку новая команда намерена говорить с позиции силы и требовать немедленного выполнения поставленных задач.

«...Киеву стоит готовиться к серьёзному давлению, а не к диалогу на старых условиях. Чтобы либо сказать Трампу «да», честно выполнив его требования, либо отправляться в «свободное плавание». Вашингтон хочет, чтобы этот вопрос разрешился поскорее», — раскрыл смысл перестановки аналитик.