Проведение выборов на Украине необходимо, чтобы успокоить народ и свободный мир. Об этом заявил в эфире Fox News Кит Келлог, обсуждая американский план по урегулированию конфликта.

«В плане есть пункт, который, я думаю, тоже важен, — о проведении выборов. В нём довольно чётко говорится, что Украина должна провести выборы в течение 100 дней. Вероятно, можно уложиться примерно в 90 дней, судя по тому, что говорили люди, с которыми я разговаривал», — сказал Келлог.

А ранее новый спецпредставитель США по Украине Дэниел Дрисколл заявил, что американская армия продолжает поддерживать Киев, но оценки Пентагона остаются тревожными: ситуация для Украины крайне тяжёлая. Именно сейчас, по его мнению, наступил лучший момент для поиска мирного решения. Дрисколл также сообщил, что будущие гарантии безопасности для Украины уже включены в пакет договорённостей.