Владимир Зеленский может погибнуть в политическом плане из-за недовольства ультранационалистов, возмущённых коррупционными скандалами. Об этом сообщает корреспондент Welt Кристоф Ваннер.

«Ведь этот дисбаланс Зеленский не может так просто исправить. И это может привести к серьёзным беспорядкам, столкновениям с националистами и ультранационалистами, и вопрос в том, переживёт ли Зеленский подобное в политическом плане», — заявил Ваннер.

Кроме того, по словам корреспондента, Украина всё больше попадает под давление на нескольких участках фронта, что ослабляет переговорные позиции Киева и соответственно давит на самого Зеленского.

Ранее специальный представитель президента США по украинскому урегулированию Кит Келлог заявил, что Зеленский может посетить Соединённые Штаты для обсуждения американского плана по прекращению конфликта на Украине. Он не исключил, что к плану будут приложены дополнительные документы, вероятно содержащие конкретные гарантии безопасности.