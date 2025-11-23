Келлог допустил визит Зеленского в США для обсуждения мирного плана Трампа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Главарь киевского режима Владимир Зеленский может посетить Соединённые Штаты для обсуждения американского плана по прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил специальный представитель президента США по украинскому урегулированию Кит Келлог во время общения с телеканалом Fox News.
«Это хороший план. В нём есть вещи, которые следует упорядочить и несколько лучше разъяснить, но мы почти [пришли] к этому. Думаю, когда Зеленский приедет в Соединённые Штаты, что он, вероятно, сделает, хотя гарантии нет, будет шанс, что этот план сочтут хорошим», — заявил дипломат.
Келлог не исключил, что к плану будут приложены дополнительные документы, вероятно содержащие конкретные гарантии безопасности. При этом, по его словам, речь идёт скорее о рамочном документе. Спецпосланник также добавил, что недавно разговаривал с зятем американского президента Джаредом Кушнером, который, по данным американской прессы, участвовал в разработке мирного плана.
Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее одобрил мирный план из 28 пунктов, направленный на урегулирование конфликта на Украине. Однако Франция, Германия и Великобритания совместно с украинской стороной начали вести работу над альтернативным проектом, в котором бы учитывались многие положительные аспекты для Киева. Позже Трамп обозначил следующий четверг, 27 ноября, в качестве предельного срока для согласования мирного плана по Украине.