Главарь киевского режима Владимир Зеленский может посетить Соединённые Штаты для обсуждения американского плана по прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил специальный представитель президента США по украинскому урегулированию Кит Келлог во время общения с телеканалом Fox News.

«Это хороший план. В нём есть вещи, которые следует упорядочить и несколько лучше разъяснить, но мы почти [пришли] к этому. Думаю, когда Зеленский приедет в Соединённые Штаты, что он, вероятно, сделает, хотя гарантии нет, будет шанс, что этот план сочтут хорошим», — заявил дипломат.