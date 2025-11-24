CBS: Дрисколл может посетить Россию для продолжения переговоров по Украине

Министр армии США Дэн Дрисколл может посетить Россию в рамках дальнейшего обсуждения плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, такая поездка рассматривается как один из возможных итогов консультаций, которые ранее прошли в Женеве между американской и украинской сторонами. В Вашингтоне не исключают, что Дрисколл также может встретиться с российскими официальными лицами на нейтральной территории.

«Ещё один возможный результат переговоров в Женеве — это то, что министр армии Дэн Дрисколл может посетить Россию или встретиться с российскими официальными лицами ещё где-то», — приводит CBS слова американского чиновника.

Официально информация о подготовке визита или согласовании контактов с российской стороной пока не подтверждалась ни Пентагоном, ни Белым домом. Возможная поездка Дрисколла рассматривается на фоне активизации дипломатических усилий США по поиску путей деэскалации и обсуждению параметров потенциального мирного соглашения.

Информация о новом назначении ранее появилась в издании The Guardian и была подтверждена телеканалом Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне. При этом украинская сторона в последние недели неоднократно заявляла о давлении со стороны США в контексте обсуждения мирных инициатив, отрицая готовность принимать решения, которые могут противоречить национальным интересам.