Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 13:04

CBS: Дрисколл может посетить Россию для продолжения переговоров по Украине

Обложка © AP Photo/Alex Brandon

Обложка © AP Photo/Alex Brandon

Министр армии США Дэн Дрисколл может посетить Россию в рамках дальнейшего обсуждения плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, такая поездка рассматривается как один из возможных итогов консультаций, которые ранее прошли в Женеве между американской и украинской сторонами. В Вашингтоне не исключают, что Дрисколл также может встретиться с российскими официальными лицами на нейтральной территории.

Новый спецпред Трампа по Украине Дрисколл призвал «покончить с этим дерьмом»
Новый спецпред Трампа по Украине Дрисколл призвал «покончить с этим дерьмом»

«Ещё один возможный результат переговоров в Женеве — это то, что министр армии Дэн Дрисколл может посетить Россию или встретиться с российскими официальными лицами ещё где-то», — приводит CBS слова американского чиновника.

Официально информация о подготовке визита или согласовании контактов с российской стороной пока не подтверждалась ни Пентагоном, ни Белым домом. Возможная поездка Дрисколла рассматривается на фоне активизации дипломатических усилий США по поиску путей деэскалации и обсуждению параметров потенциального мирного соглашения.

«Нас переиграли»: В США заявили об ошибке человека Трампа на украинском направлении
«Нас переиграли»: В США заявили об ошибке человека Трампа на украинском направлении

Информация о новом назначении ранее появилась в издании The Guardian и была подтверждена телеканалом Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне. При этом украинская сторона в последние недели неоднократно заявляла о давлении со стороны США в контексте обсуждения мирных инициатив, отрицая готовность принимать решения, которые могут противоречить национальным интересам.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar