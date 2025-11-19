CNN: Дрисколл и высокопоставленная делегация Пентагона прибыла на Украину

Министр армии Дэн Дрисколл и высокопоставленная делегация Пентагона прибыли сегодня утром на Украину «с миссией по установлению фактов, чтобы встретиться с украинскими официальными лицами и обсудить усилия по прекращению войны». Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря армии полковника Дэйва Батлера.

«По данным другого источника, являющегося официальным лицом США, миссия, организованная по указанию президента [США Дональда Трампа], была частью усилий Белого дома по возобновлению мирных переговоров», — указано в материале.

Дрисколл намерен обсудить условия боевых действий и потребности в оружии с Владимиром Зеленским, а также с другими высокопоставленными украинскими чиновниками. Он также рассмотрит вопрос по установлению мира.

Ранее Politico сообщал о визите делегации Пентагона в Киев, ссылаясь на свои источники. В СМИ отметили, что делегация сосредоточится на вопросах военного сотрудничества и дальнейших шагах поддержки Украины. После этого американская миссия планирует встретиться с представителями России.