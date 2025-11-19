Песков опроверг слухи о тайных консультациях с министром армии США Дрисколлом
Дэниел Дрисколл. Обложка © Х / secarmy
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что российская сторона планирует провести переговоры с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом, который сначала решил посетить Киев.
«Нет, насколько мне известно никаких планов на этот счёт нет», — подчеркнул Песков, комментируя сведения о тайном общении Дрисколла с российскими чиновниками.
Ранее издание The Wall Street Journal написало, что министр армии США Дэниел Дрисколл после переговоров в Киеве собирается выйти на контакт с российскими представителями. По их утверждению, Дрисколл прибудет в украинскую столицу вместе с начальником штаба генералом Рэнди Джорджем. У них запланирована встреча с Владимиром Зеленским. Делегация намерена обсудить вопросы военного сотрудничества и дальнейшие шаги по поддержке Украины.
