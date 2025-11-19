Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
19 ноября, 04:43

Министр армии США Дрисколл после визита в Киев наметил встречу с представителями РФ

Дэниел Дрисколл. Обложка © Х / secarmy

Министр армии США Дэниел Дрисколл после переговоров с украинской стороной в Киеве собирается выйти на контакт с российскими представителями. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

«Делегация планирует обсудить производство вооружений и возможные варианты прекращения войны», – пишет WSJ.

По данным газеты, в Киев Дрисколл прибудет вместе с двумя четырехзвёздными генералами армии США. Американская сторона собирается поговорить с Владимиром Зеленским, высшим военным командованием Украины и представителями оборонных компаний. Главной темой переговоров станет провал Вашингтона в гонке дронов и попытка наверстать отставание. Отдельным блоком будут вынесены идеи о том, как можно остановить боевые действия. После киевской поездки Дрисколл намерен провести встречу уже с российскими чиновниками.

Ранее Life.ru писал, что Госдеп одобрил продажу Киеву запчастей для ЗРК Patriot на 105 миллионов долларов. Речь идёт не только о деталях: пакет включает обновление пусковых установок, поддержку и обучение специалистов. Американцы хотят, чтобы украинские расчёты могли держать систему в полной готовности без постоянных задержек и поломок.

