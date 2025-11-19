США направили в Киев армейскую делегацию во главе с министром Дрисколлом

Соединённые Штаты направили делегацию в Киев, которую возглавляет министр Сухопутных войск Дэниел Дрисколл. Вместе с ним прибудет начальник штаба генерал Рэнди Джордж. У них запланирована встреча с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на свои источники.

Делегация намерена обсудить вопросы военного сотрудничества и дальнейшие шаги по поддержке Украины. После этого американская миссия намерена встретиться с представителями России.

«Это визит самого высокого уровня администрации Трампа в охваченную войной страну с тех пор, как министр финансов Скотт Бессент посетил Киев в феврале», — указано в материале.

Цель поездки заключается в привлечении украинского руководства к решению зашедшего в тупик мирного процесса с Россией.

Ранее источники сообщили, что Вашингтон готовит новый план для урегулирования украинского конфликта, состоящий из 28 пунктов. Разработку плана осуществили по образцу соглашения по сектору Газа. Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф провёл консультации с генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым по данному вопросу.