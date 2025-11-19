Россия и США
19 ноября, 03:09

США тайно консультируются с РФ по новому плану урегулирования на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Вашингтон готовит новый план по урегулированию украинского конфликта, состоящего из 28 пунктов и созданного по образцу соглашения по сектору Газа. Как сообщает портал Axios, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф провёл консультации с генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым по этому вопросу.

«Администрация (Дональда) Трампа тайно консультируется с Россией над разработкой нового плана по прекращению войны на Украине», говорится в материале.

Накануне президент США Дональд Трамп выразил удивление продолжением конфликта на Украине, отметив, что ему удалось остановить восемь войн, и осталась лишь одна. Также хозяин Белого дома охарактеризовал продолжающийся конфликт на Украине как «раздражающий фактор».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
