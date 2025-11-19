США тайно консультируются с РФ по новому плану урегулирования на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04
Вашингтон готовит новый план по урегулированию украинского конфликта, состоящего из 28 пунктов и созданного по образцу соглашения по сектору Газа. Как сообщает портал Axios, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф провёл консультации с генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым по этому вопросу.
«Администрация (Дональда) Трампа тайно консультируется с Россией над разработкой нового плана по прекращению войны на Украине», — говорится в материале.
Накануне президент США Дональд Трамп выразил удивление продолжением конфликта на Украине, отметив, что ему удалось остановить восемь войн, и осталась лишь одна. Также хозяин Белого дома охарактеризовал продолжающийся конфликт на Украине как «раздражающий фактор».
