США тайно консультируются с РФ по новому плану урегулирования на Украине

Вашингтон готовит новый план по урегулированию украинского конфликта, состоящего из 28 пунктов и созданного по образцу соглашения по сектору Газа. Как сообщает портал Axios, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф провёл консультации с генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым по этому вопросу.

«Администрация (Дональда) Трампа тайно консультируется с Россией над разработкой нового плана по прекращению войны на Украине», — говорится в материале.