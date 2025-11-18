Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 20:34

Трамп заявил, что немного удивлён продолжением конфликта на Украине

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп выразил удивление по поводу отсутствия мира на Украине. Он заявил об этом, отвечая на вопросы журналистов в начале переговоров с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме.

«Я в действительности добился прекращения восьми войн. Мне остаётся ещё одна. <…> Это занимает больше времени, чем я предполагал. Я немного удивлён Путиным, это заняло больше времени, чем я ожидал», — сказал глава американской администрации.

Путину и Трампу предложили два способа усадить Украину за стол переговоров
Путину и Трампу предложили два способа усадить Украину за стол переговоров

Ранее Трамп охарактеризовал продолжающийся конфликт на Украине как «раздражающий фактор». Он добавил, что ситуация вызывает у него раздражение и беспокойство.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar