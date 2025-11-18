Трамп заявил, что немного удивлён продолжением конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил удивление по поводу отсутствия мира на Украине. Он заявил об этом, отвечая на вопросы журналистов в начале переговоров с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме.

«Я в действительности добился прекращения восьми войн. Мне остаётся ещё одна. <…> Это занимает больше времени, чем я предполагал. Я немного удивлён Путиным, это заняло больше времени, чем я ожидал», — сказал глава американской администрации.

Ранее Трамп охарактеризовал продолжающийся конфликт на Украине как «раздражающий фактор». Он добавил, что ситуация вызывает у него раздражение и беспокойство.