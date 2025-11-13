Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 15:01

Путину и Трампу предложили два способа усадить Украину за стол переговоров

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © РИА Новости / Гавриил Григоров

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © РИА Новости / Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут добиться от Украины возобновления переговорного процесса двумя способами. Чтобы усадить Киев за стол переговоров, необходимы либо дипломатическое давление Запада, либо успехи ВС РФ в рамках СВО, уверен эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

«Будем продолжать СВО»: В Кремле ответили на слова МИД Украины о переговорах
«Будем продолжать СВО»: В Кремле ответили на слова МИД Украины о переговорах

«Первый вариант — это серьёзное давление со стороны западных партнёров на Киев, особенно со стороны США, когда Трамп сделает возобновление переговоров условием для продолжения какой-то военной поддержки Украины», — объяснил собеседник URA.ru.

Второй сценарий, по его словам, предусматривает «радикальное и необратимое изменение» ситуации на фронте. Успехи Армии России могут вынудить Украину сесть за стол переговоров под угрозой полномасштабного военного поражения.

Политолог счёл выход Украины из переговоров признанием поражения на поле боя
Политолог счёл выход Украины из переговоров признанием поражения на поле боя

Напомним, ранее первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица в интервью британской газете Times заявил о выходе Киева из переговоров. Украинские СМИ процитировали дипломата, указав, что переговорный процесс с Россией официально прекращён. Однако оказалось, что цитата была приведена не точно, позже Кислица опроверг слова о прекращении переговоров.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar