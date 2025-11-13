Путину и Трампу предложили два способа усадить Украину за стол переговоров
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © РИА Новости / Гавриил Григоров
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут добиться от Украины возобновления переговорного процесса двумя способами. Чтобы усадить Киев за стол переговоров, необходимы либо дипломатическое давление Запада, либо успехи ВС РФ в рамках СВО, уверен эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.
«Первый вариант — это серьёзное давление со стороны западных партнёров на Киев, особенно со стороны США, когда Трамп сделает возобновление переговоров условием для продолжения какой-то военной поддержки Украины», — объяснил собеседник URA.ru.
Второй сценарий, по его словам, предусматривает «радикальное и необратимое изменение» ситуации на фронте. Успехи Армии России могут вынудить Украину сесть за стол переговоров под угрозой полномасштабного военного поражения.
Напомним, ранее первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица в интервью британской газете Times заявил о выходе Киева из переговоров. Украинские СМИ процитировали дипломата, указав, что переговорный процесс с Россией официально прекращён. Однако оказалось, что цитата была приведена не точно, позже Кислица опроверг слова о прекращении переговоров.
