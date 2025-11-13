Путину и Трампу предложили два способа усадить Украину за стол переговоров

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут добиться от Украины возобновления переговорного процесса двумя способами. Чтобы усадить Киев за стол переговоров, необходимы либо дипломатическое давление Запада, либо успехи ВС РФ в рамках СВО, уверен эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

«Первый вариант — это серьёзное давление со стороны западных партнёров на Киев, особенно со стороны США, когда Трамп сделает возобновление переговоров условием для продолжения какой-то военной поддержки Украины», — объяснил собеседник URA.ru.

Второй сценарий, по его словам, предусматривает «радикальное и необратимое изменение» ситуации на фронте. Успехи Армии России могут вынудить Украину сесть за стол переговоров под угрозой полномасштабного военного поражения.