Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

13 ноября, 10:56

Политолог счёл выход Украины из переговоров признанием поражения на поле боя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vikhesse_photography

Заявление Украины о прекращении переговорного процесса с Россией указывает на её поражение на поле боя, уверен генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. По его словам, фактически Киев давно приостановил диалог с Москвой, ограничившись лишь обсуждением гуманитарных вопросов.

«Данный акт, по моему мнению, следует признать некой истерикой от того, что Украина не смогла достигнуть желаемого», — подчеркнул собеседник «Москвы 24».

Он охарактеризовал данный шаг как «политический флирт», направленный на демонстрацию радикальной позиции, что технически продлевает сроки конфликта. Тем не менее Россия продолжает последовательно решать поставленные задачи, а Украина и её западные союзники не могут этому препятствовать.

Эксперт также обратил внимание на двойственную роль США, которые, формально выступая за переговоры, не предпринимают реальных шагов к миру и даже получают выгоду от эскалации, ослабляющей европейских партнёров. Он выразил уверенность, что Украина вскоре изменит свою позицию, проявив гибкость.

«Будем продолжать СВО»: В Кремле ответили на слова МИД Украины о переговорах
Напомним, ранее первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица в интервью британской газете Times заявил о выходе Киева из переговоров. Украинские СМИ процитировали дипломата, указав, что переговорный процесс с Россией официально прекращён. Однако оказалось, что цитата была приведена не точно, позже Кислица опроверг слова о прекращении переговоров.

Борис Эльфанд
