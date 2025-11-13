Заявление Украины о прекращении переговорного процесса с Россией указывает на её поражение на поле боя, уверен генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. По его словам, фактически Киев давно приостановил диалог с Москвой, ограничившись лишь обсуждением гуманитарных вопросов.

«Данный акт, по моему мнению, следует признать некой истерикой от того, что Украина не смогла достигнуть желаемого», — подчеркнул собеседник «Москвы 24».

Он охарактеризовал данный шаг как «политический флирт», направленный на демонстрацию радикальной позиции, что технически продлевает сроки конфликта. Тем не менее Россия продолжает последовательно решать поставленные задачи, а Украина и её западные союзники не могут этому препятствовать.

Эксперт также обратил внимание на двойственную роль США, которые, формально выступая за переговоры, не предпринимают реальных шагов к миру и даже получают выгоду от эскалации, ослабляющей европейских партнёров. Он выразил уверенность, что Украина вскоре изменит свою позицию, проявив гибкость.