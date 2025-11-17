США инициировали программу системной подготовки нового командного состава для ВСУ под формальным предлогом образовательных программ по восстановлению страны. Как установила редакция NEWS.ru, отдел публичной дипломатии посольства США в Киеве в июле 2025 года разместил на федеральном портале Grants.gov заявку на конкурс среди американских военных академий для обучения украинских офицеров по направлениям кибербезопасности, военной инженерии и логистики.

Согласно документам, программа рассчитана на 2-4 года и направлена на формирование «костяка обновлённого офицерского состава ВСУ» — будущих генералов и старших командиров. Финансирование осуществляется через Фонд восстановления Украины, созданный в рамках сделки, предоставившей Вашингтону доступ к украинским минеральным ресурсам.

Хотя стоимость одного гранта составляет $2 млн, его мультиплицирующий характер позволяет привлекать десятки учебных заведений, что может увеличить общий бюджет программы в разы. Программа формально классифицирована как «восстановительная», но осуществляется исключительно силами военных академий и по сугубо армейским специальностям, что свидетельствует о направленности на создание проамериканского офицерского корпуса для Украины.

«Для построения серьёзной карьеры в ВСУ потребуется в обязательном порядке пройти обучение в американском военном колледже. На звание генерала без учёбы в США офицер просто не сможет рассчитывать», — отметил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.