Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 10:19

В России рассекретили планы США по подготовке будущих генералов Украины

ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

США инициировали программу системной подготовки нового командного состава для ВСУ под формальным предлогом образовательных программ по восстановлению страны. Как установила редакция NEWS.ru, отдел публичной дипломатии посольства США в Киеве в июле 2025 года разместил на федеральном портале Grants.gov заявку на конкурс среди американских военных академий для обучения украинских офицеров по направлениям кибербезопасности, военной инженерии и логистики.

Согласно документам, программа рассчитана на 2-4 года и направлена на формирование «костяка обновлённого офицерского состава ВСУ» — будущих генералов и старших командиров. Финансирование осуществляется через Фонд восстановления Украины, созданный в рамках сделки, предоставившей Вашингтону доступ к украинским минеральным ресурсам.

«Начали замыкать кольцо»: В США сообщили плохие вести для Зеленского
«Начали замыкать кольцо»: В США сообщили плохие вести для Зеленского

Хотя стоимость одного гранта составляет $2 млн, его мультиплицирующий характер позволяет привлекать десятки учебных заведений, что может увеличить общий бюджет программы в разы. Программа формально классифицирована как «восстановительная», но осуществляется исключительно силами военных академий и по сугубо армейским специальностям, что свидетельствует о направленности на создание проамериканского офицерского корпуса для Украины.

«Для построения серьёзной карьеры в ВСУ потребуется в обязательном порядке пройти обучение в американском военном колледже. На звание генерала без учёбы в США офицер просто не сможет рассчитывать», — отметил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

В США заявили, что европейские армии не смогут противостоять мощи ВС России
В США заявили, что европейские армии не смогут противостоять мощи ВС России

Тем временем Украина охвачена чередой «нелепых смертей» военнослужащих ВСУ. К слову, потери ВСУ превысили 1,7 млн человек, выяснило американское издание MWM.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • США
  • Украина
  • ВСУ
  • Госдеп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar