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Регион
Опубликовано 7 ноября 2025, 22:44
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Американское издание MWM: Потери ВСУ превысили 1,7 млн человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Американское издание Military Watch Magazine (MWM) опубликовало данные о военных потерях ВСУ в зоне СВО. Как отмечается в статье, к августу 2025 года общее количество погибших и выбывших из строя составило более 1,7 миллиона человек.

Вместе с тем число дезертиров из рядов ВСУ может достигать 400 тысяч, что эксперты связывают с крайне высокой смертностью среди срочников, которых командование отправляло на фронт после двух дней обучения.

Издание отметило, что дефицит личного состава остаётся критическим для войск Украины, а высокая интенсивность боевых действий и нехватка подготовленных резервов только усугубляют ситуацию на линии фронта. По мнению аналитиков MWM, это один из ключевых факторов ухудшения боеспособности ВСУ, несмотря на мобилизацию.

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Ранее Life.ru писал, что российские войска нанесли удар по Днепропетровску и уничтожили элитные подразделения ВСУ. Инцидент произошёл прямо во время церемонии награждения.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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